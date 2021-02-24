"Укрзалізниця" припинила продаж квитків на поїзди в Івано-Франківську область

Таке рішення було прийняте через потрапляння регіону в "червону” зону карантину

Таке рішення було прийняте через потрапляння регіону в "червону” зону карантину

Фото: із відкритих джерел

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків на поїзди, які прямують в Івано-Франківську область і та в зворотньому напрямку.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, передає RegioNews.

Відомо, що продаж квитків припиняється з півночі 26 лютого, обмеження буде діяти до 12 березня із можливістю продовження, якщо епідеміологічна ситуація в регіоні не покращиться.

Для пасажирів, які придбали квитки раніше, "Укрзалізниця" разом із Міністерство інфраструктури України опрацьовує механізм, який дасть змогу пасажирам безпечно дістатися місць призначення”, - йдеться в повідомленні.

Також в компанії зазначили, що пасажири зможуть повернути квитки у будь-якій залізничній касі країни, при цьому їм буде відшкодовано повну вартість квитка. Повернути квитки можна упродовж 30 днів, починаючи з 26 лютого.

Нагадаємо, на Прикарпатті додатково розгорнули ще понад 600 COVID-ліжок.

23 лютого Кабмін посилив карантин в Івано-Франківській області, там буде запроваджений "червоний" рівень епідемічної небезпеки.