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24 лютого 2021, 20:31 7

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків на поїзди в Івано-Франківську область

24 лютого 2021, 20:31 7
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Таке рішення було прийняте через потрапляння регіону в "червону” зону карантину
Таке рішення було прийняте через потрапляння регіону в "червону” зону карантину
Фото: із відкритих джерел
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"Укрзалізниця" припинила продаж квитків на поїзди, які прямують в Івано-Франківську область і та в зворотньому напрямку.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, передає RegioNews.

Відомо, що продаж квитків припиняється з півночі 26 лютого, обмеження буде діяти до 12 березня із можливістю продовження, якщо епідеміологічна ситуація в регіоні не покращиться.

Для пасажирів, які придбали квитки раніше, "Укрзалізниця" разом із Міністерство інфраструктури України опрацьовує механізм, який дасть змогу пасажирам безпечно дістатися місць призначення”, - йдеться в повідомленні.

Також в компанії зазначили, що пасажири зможуть повернути квитки у будь-якій залізничній касі країни, при цьому їм буде відшкодовано повну вартість квитка. Повернути квитки можна упродовж 30 днів, починаючи з 26 лютого.

Нагадаємо, на Прикарпатті додатково розгорнули ще понад 600 COVID-ліжок.

23 лютого Кабмін посилив карантин в Івано-Франківській області, там буде запроваджений "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Укрзализныця Івано-Франківськ квитки карантин коронавірус червона зона

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