Обмеження, як під час локдауну: Кабмін посилив карантин в Івано-Франківській області

В області буде запроваджений "червоний" рівень епідемічної небезпеки

В області буде запроваджений "червоний" рівень епідемічної небезпеки

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 23 лютого під час позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС було ухвалене рішення про запровадження додаткових карантинних обмежень в Івано-Франківській області.

Про це в Telegram повідомив Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

Так, з 00:00 годин 26 лютого 2021 року в області почне діяти "червоний” рівень епідемічної небезпеки.

Місцевій владі доручили встановити контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території області.

На блокпостах будуть проводити температурний скринінг та опитування людей щодо наявності у них респіраторних симптомів.

Головам Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністрацій дозволили після аналізу епідемічної ситуації в окремих ОТГ запроваджувати додаткові обмежувальні заходи.

Також очільникам областей доручили розглянути можливість додаткового розгортання ліжок у закладах охорони здоров'я на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності на COVID-19, та забезпечення їх кисневими точками.

Міністерство інфраструктури має здійснити корегування графіків руху регулярних та нерегулярних перевезень залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області.

Заборонити посадку та висадку пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом з 26 лютого 2021 року в населені пункти Івано-Франківської області та з них”, - процитував Немчінов рішення комісії.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, 26 лютого в Івано-Франківській області буде запроваджений "червоний" рівень епідемічної небезпеки з тими обмеженнями, які діяли під час жорсткого карантину в січні.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19. На Франківщині вперше в Україні розгорнуть мобільний COVID-госпіталь

17 лютого стало відомо, що Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин

20 лютого повідомлялось, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.