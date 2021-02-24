Радуцький заявив, що готовий вакцинуватися "індійським" препаратом

Водночас, за його словами, поки що невідома тривалість захисту після вакцинації

Водночас, за його словами, поки що невідома тривалість захисту після вакцинації

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Про це він написав у Фейсбуці, пише RegioNews.

"Я особисто готовий пройти щеплення цією вакциною. Звісно, коли з’явиться така можливість, згідно з затвердженим Національним планом вакцинації", - написав Радуцький.

Водночас, за його словами, поки що невідома тривалість захисту після вакцинації. Втім, за твердженням Радуцького, клінічні випробування вакцини Oxford-Astra Zeneca свідчать, що вона повністю безпечна.

"Як запевняє Віктор Ляшко, якому я цілком довіряю, імуногенність вакцини (утворення антитіл) становить понад 97%, ефективність – понад 70%. Повну картину щодо ефективності препарату серед різних вікових груп можна буде отримати лише після завершення третьої фази випробувань. Але наразі немає сумнівів, що це безпечний препарат", - написав Радуцький.

Готовий підтримати головного санітарного лікаря Віктора Ляшка і особисто вакцинуватись препаратом Covishield! Вчора до... Posted by Михайло Радуцький on Wednesday, February 24, 2021

Нагадаємо, раніше Ляшко сказав, чи готовий публічно зробити щеплення індійською COVID-вакциною.