"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область
"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
Известно, что продажа билетов прекращается с полуночи 26 февраля, ограничение будет действовать до 12 марта с возможностью продления, если эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшится.
Для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, "Укрзализныця" вместе с Министерством инфраструктуры Украины разрабатывает механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения", - говорится в сообщении.
Также в компании отметили, что пассажиры смогут вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны, при этом им будет возмещена полная стоимость билета. Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля.
Напомним, на Прикарпатье дополнительно развернули еще более 600 COVID-кроватей.
23 февраля Кабмин усилил карантин в Ивано-Франковской области, там будет введен "красный" уровень эпидемической опасности.