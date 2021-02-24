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24 февраля 2021, 20:31 2

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область

24 февраля 2021, 20:31 2
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Такое решение было принято из-за попадания региона в "красную" зону карантина
Такое решение было принято из-за попадания региона в "красную" зону карантина
Фото: из открытых источников
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"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Известно, что продажа билетов прекращается с полуночи 26 февраля, ограничение будет действовать до 12 марта с возможностью продления, если эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшится.

Для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, "Укрзализныця" вместе с Министерством инфраструктуры Украины разрабатывает механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что пассажиры смогут вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны, при этом им будет возмещена полная стоимость билета. Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля.

Напомним, на Прикарпатье дополнительно развернули еще более 600 COVID-кроватей.

23 февраля Кабмин усилил карантин в Ивано-Франковской области, там будет введен "красный" уровень эпидемической опасности.

Укрзализныця Ивано-Франковск билеты карантин коронавирус красная зона

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