На Прикарпатті додатково розгорнули ще понад 600 COVID-ліжок

З них 120 ліжко-місць - у мобільному госпіталі

З них 120 ліжко-місць - у мобільному госпіталі

Рixabay

На Прикарпатті за останні 7 днів додатково розгорнули понад 600 ліжко-місць для хворих на коронавірусну інфекцію, з них 120 ліжко-місць - у мобільному госпіталі.

Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА, пише RegioNews.

"З 17 по 23 лютого у медичних закладах області додатково розгорнули 630 ліжок (в т.ч. 120 в мобільному госпіталі). За останню добу розгорнули 210 ліжко-місць", - повідомляє управління ОДА.

За їхньою інформацією, 150 ліжко-місць вдалося розгорнути у закладах охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 80 ліжок в КНП "Івано-Франківська обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради", 190 ліжок у трьох закладах, а це - 50 ліжок в КНП "Лисецька лікарня", 80 ліжок в КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня", 60 ліжок в КНП "Богородчанська центральна лікарня".

Загалом на Прикарпатті для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнуті 3737 ліжок.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

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