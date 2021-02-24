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24 лютого 2021, 16:56 5

На Прикарпатті додатково розгорнули ще понад 600 COVID-ліжок

24 лютого 2021, 16:56 5
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З них 120 ліжко-місць - у мобільному госпіталі
З них 120 ліжко-місць - у мобільному госпіталі
Рixabay
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На Прикарпатті за останні 7 днів додатково розгорнули понад 600 ліжко-місць для хворих на коронавірусну інфекцію, з них 120 ліжко-місць - у мобільному госпіталі.

Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА, пише RegioNews.

"З 17 по 23 лютого у медичних закладах області додатково розгорнули 630 ліжок (в т.ч. 120 в мобільному госпіталі). За останню добу розгорнули 210 ліжко-місць", - повідомляє управління ОДА.

За їхньою інформацією, 150 ліжко-місць вдалося розгорнути у закладах охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 80 ліжок в КНП "Івано-Франківська обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради", 190 ліжок у трьох закладах, а це - 50 ліжок в КНП "Лисецька лікарня", 80 ліжок в КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня", 60 ліжок в КНП "Богородчанська центральна лікарня".

Загалом на Прикарпатті для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнуті 3737 ліжок.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19. На Франківщині вперше в Україні розгорнуть мобільний COVID-госпіталь

17 лютого стало відомо, що Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин

20 лютого повідомлялось, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

коронавірус Україна карантин Івано-Франківськ лікарні

 
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