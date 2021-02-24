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24 лютого 2021, 18:34 10

В Івано-Франківську COVID-лікарні на 106 відсотків заповнені пацієнтами - Марцінків

24 лютого 2021, 18:34 10
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Фото: із відкритих джерел
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В Івано-Франківську кількість пацієнтів із коронавірусом у центральній міській клінічній лікарні сягнула позначки у 105%, а у міській лікарні №1 становить вже 106%.

Про це у Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Станом на сьогодні є 640 осіб в міських медзакладах. Міських жителів - 520. З інших громад - 120. У центральній міській клінічній лікарні цифра - 405 пацієнтів - 105% заповненості ліжок, в тому числі, в пологовому центрі 62 пацієнти. В лікарні №1 - 212 хворих - 106 % заповненості ліжко-місць, в пологовому 51 місце", - розповів Марцінків.

За словами міського голови, у лікарнях розгортають додаткові ліжка в коридорах та ординаторських кімнатах.

Станом на сьогодні в нас 113 пацієнтів у пологовому будинку. Ми відкрили сьогодні вже п'ятий поверх. Це дозволяє розгорнути додаткових 60 місць", - додав Марцінків.

Нагадаємо, на Прикарпатті додатково розгорнули ще понад 600 COVID-ліжок.

23 лютого Кабмін посилив карантин в Івано-Франківській області, там буде запроваджений "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

коронавірус Івано-Франківськ лікарні пандемія Руслан Марцінків пацієнти

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