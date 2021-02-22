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22 лютого 2021, 12:44 53

У голови Київської ОДА Володіна підтвердили захворювання COVID-19

22 лютого 2021, 12:44 53
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ПЛР-тест чиновника дав позитивний результат
ПЛР-тест чиновника дав позитивний результат
Фото: із відкритих джерел
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Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив, що у нього підтвердили коронавірусне захворювання COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування. Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тож знаходитимусь на самоізоляції та працюватиму з дому в онлайн-режимі”, - розповів Володін.

Він додав, що облдержадміністрація продовжує роботу в штатному режимі, і висловив переконання, що його хвороба не вплине на розпочаті раніше ініціативи.

Також очільник ОДА закликав всіх мешканців Київської області дотримуватись карантинних обмежень, користуватись засобами індивідуального захисту та антисептиками і уникати скупчень людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Міністр розгрому" Чернишов зберігає вплив на керівництво Київської області.

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