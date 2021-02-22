У голови Київської ОДА Володіна підтвердили захворювання COVID-19
Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив, що у нього підтвердили коронавірусне захворювання COVID-19.
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування. Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тож знаходитимусь на самоізоляції та працюватиму з дому в онлайн-режимі”, - розповів Володін.
Він додав, що облдержадміністрація продовжує роботу в штатному режимі, і висловив переконання, що його хвороба не вплине на розпочаті раніше ініціативи.
Також очільник ОДА закликав всіх мешканців Київської області дотримуватись карантинних обмежень, користуватись засобами індивідуального захисту та антисептиками і уникати скупчень людей.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Міністр розгрому" Чернишов зберігає вплив на керівництво Київської області.
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