08:54  19 лютого
В Україні за добу більше шести тисяч нових випадків COVID-19
08:39  19 лютого
Телеканал Порошенка "Прямий" не планували закривати на засіданні РНБО - Мендель
08:11  19 лютого
На Донбасі чергові порушення: зафіксовано чотири обстріли позицій ООС
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2021, 08:54 109

В Україні за добу більше шести тисяч нових випадків COVID-19

19 лютого 2021, 08:54 109
Читайте также на русском языке
Найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській та Вінницькій областях
Найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській та Вінницькій областях
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 18 лютого COVID-19 діагностували у 6531 людини, зафіксовано 120 летальних випадків, були госпіталізовані 2304 людини, 5857 пацієнтів одужали.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

6531 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 19 лютого. Серед захворілих - 418 дітей і 285 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), місті Київ (544), Чернівецькій (458) і Львівській (422) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 293 672 особи;
  • видужало - 1 139 977 осіб;
  • летальних результатів - 24 972;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 651 624.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 6237 осіб.

коронавірус вірус карантин МОЗ лікарні пандемія

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка
"Ахметівський" мер Добропілля, волонтерка з Києва або продюсер від Медведчука: хто виграє довибори в Раду по 50-му округу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram