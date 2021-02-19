В Україні за добу більше шести тисяч нових випадків COVID-19
Найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській та Вінницькій областях
Найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській та Вінницькій областях
В Україні за 18 лютого COVID-19 діагностували у 6531 людини, зафіксовано 120 летальних випадків, були госпіталізовані 2304 людини, 5857 пацієнтів одужали.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
6531 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 19 лютого. Серед захворілих - 418 дітей і 285 медпрацівників", - повідомив міністр.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), місті Київ (544), Чернівецькій (458) і Львівській (422) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 293 672 особи;
- видужало - 1 139 977 осіб;
- летальних результатів - 24 972;
- проведено ПЛР-тестів - 6 651 624.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 6237 осіб.
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