В Україні за добу більше шести тисяч нових випадків COVID-19

Найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській та Вінницькій областях

Найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській та Вінницькій областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 18 лютого COVID-19 діагностували у 6531 людини, зафіксовано 120 летальних випадків, були госпіталізовані 2304 людини, 5857 пацієнтів одужали.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

6531 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 19 лютого. Серед захворілих - 418 дітей і 285 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), місті Київ (544), Чернівецькій (458) і Львівській (422) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 293 672 особи;

видужало - 1 139 977 осіб;

летальних результатів - 24 972;

проведено ПЛР-тестів - 6 651 624.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 6237 осіб.