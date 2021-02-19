Спалах COVID-19 на Франківщині: Шмигаль звинуватив місцеву владу у бездіяльності

Івано-Франківська область залишається лідером серед інших регіонів за темпами поширення коронавірусу

Івано-Франківська область залишається лідером серед інших регіонів за темпами поширення коронавірусу

Фото: із відкритих джерел

Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області розвивається дуже швидкими темпами, і регіон палає від епідемії.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає RegioNews.

За його словами, Івано-Франківська область лідирує в антирейтингу, там епідемія розвивається дуже швидкими темпами.

На жаль, цього року місцевою владою не було зроблено жодного кроку, щоб зупинити цю епідемію. Івано-Франківська область сьогодні фактично палає від епідемії коронавірусу", - сказав Шмигаль.

Значне зростання кількості хворих COVID-19 упродовж тижня спостерігається у західних областях: Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Чернівецькій. У цих регіонах посилили карантинні обмеження та контроль за їх дотриманням.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19.