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19 лютого 2021, 10:00 151

Степанов полетів до Індії домовлятися про вакцину для українців

19 лютого 2021, 10:00 151
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Міністр проведе зустріч з індійським виробником Serum Institute of India
Міністр проведе зустріч з індійським виробником Serum Institute of India
Фото: Facebook
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вилетів до Індії домовитися про нові постачання COVID-вакцини в Україну, а також проконтролювати відправку першої партії препарату.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Готуємося до перемовин з найбільшим виробником вакцин у світі - Serum Institute of India. Розуміємо, що контрактувати додаткові обсяги необхідно вже зараз.Тому основна задача - до вже законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових об’ємів вакцин Oxford/AstraZeneca та NovaVax у 2021-2022 році безпосередньо з виробником", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що до кінця лютого Україна повинна отримати першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше Степанов запевнив, що Україна отримає першу партію вакцини від COVID-19 вже цього тижня. Наприкінці лютого почнуться поставки вакцин в рамках механізму COVAX.

Раніше Степанов пояснив, чому вакцинація досі не почалася. За його словами, виникли бюрократичні труднощі з поставкою вакцин.

Попередньо оголошувалося, що вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться з понеділка. Поставка вакцин очікувалася на 15 лютого.

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