Суд пояснив підстави звільнення з-під варти підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої

У суді пояснюють, що перевищили строк тримання під вартою

У суді пояснюють, що перевищили строк тримання під вартою

Фото з відкритих джерел

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Редькіну, якого підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої, з тримання під вартою на домашній арешт через перевищення строку тримання під вартою для стадії досудового розслідування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

Повідомляється, що сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів не повинен перевищувати дванадцяти місяців.

Враховуючи те, що підозрюваного І. Редькіна затримано 11 січня 2020 року, то станом на день розгляду вказаної апеляційної скарги, останній тримався під вартою понад максимально встановлений, для стадії досудового розслідування, строк, а саме 13 місяців, що суперечить положенням кримінального процесуального законодавства та є підставою для скасування оскаржуваного рішення слідчого судді, - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що разом з тим, колегія суддів суду апеляційної інстанції, за наслідками апеляційного перегляду ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва, дійшла висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні підозрюваним І. Редькіним інкримінованих кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому застосувала щодо підозрюваного Редькіна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомлялося 14 лютого, фігурант вбивства Окуєвої вийшов з-під варти за рішенням суду. Він буде перебувати під домашнім арештом.

Раніше повідомлялося, що суд відпустив з-під варти фігурантів справи вбивства Аміни Окуєвої. Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року внаслідок обстрілу автомобіля.