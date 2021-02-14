Фігурант вбивства Окуєвої вийшов з-під варти за рішенням суду

Він буде перебувати під домашнім арештом

Він буде перебувати під домашнім арештом

Фото: Facebook

Апеляційний суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Ігоря Редькіна, якого підозрюють у вбивстві волонтера і добровольця Аміни Окуєвої.

Про це повідомляє Hromadske із посиланням на прокуратуру Київської області, передає RegioNews.

В ході розгляду суд змінив запобіжний захід для Редькіна із перебування під вартою на домашній арешт.

Раніше з-під варти були звільнені інші члени "групи Редькіна”, які фігурують у низці замовних убивств. Самому Ігорю Редькіну у січні цього року продовжили строк перебування під вартою ще 60 діб.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що суд відпустив з-під варти фігурантів справи вбивства Аміни Окуєвої.

30 жовтня 2017 року невідомі обстріляли автомобіль волонтера та добровольця Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва на залізничному переїзді в Київській області. Від поранень Окуєва загинула на місці, Осмаєв був поранений. Окуєва брала участь в Революції Гідності та в боях на сході України в складі батальйону імені Джохара Дудаєва.