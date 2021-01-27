Суд відпустив з-під варти фігурантів справи вбивства Аміни Окуєвої - ЗМІ

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року внаслідок обстрілу автомобіля

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року внаслідок обстрілу автомобіля

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на судові рішення, які оприлюднені в судовому реєстрі, передає RegioNews.

Відомо про щонайменше 8 осіб, яких слідство вважає причетними до угрупування, яке здійснювало резонансні злочини на території України

Зокрема, йдеться про вбивство Окуєвої в 2017 році, а також директора компанії "Caparol Україна" Павла Заможного у 2016 році, начальника відділу реклами столичного метрополітену Павла Міленького у 2019 році та бізнесмена Костянтина Хоруженка в 2014 році. Також у матеріалах згадується ще одне вбивство в 2013 році”, - повідомляє видання.

Організатором злочинного угрупування слідство вважають уродженця Дагестану Ігоря Редькіна, у січні цього року йому продовжили арешт. Кілька інших фігурантів у кінці 2020 року – на початку 2021 вийшли з-під варти.

В одного з підозрюваних, Андрія Кравченка, 9 грудня 2020 року спливав строк арешту в справі, яка була відкрита у 2016 році. Рішень про продовження цього арешту в реєстрі немає.

29 грудня слідство просило взяти Кравченка під арешт в інші справі, від 2013 року. Але суд відпустив підозрюваного, зобов’язавши лише з’являтись до слідства, прокуратури та суду.

Також 29 грудня суд відмовився арештувати ще трьох фігурантів справи 2013 року. Однак з рішень невідомо, чи перебували чоловіки під вартою раніше.

Ще один підозрюваний також був арештований у справі від 2016 року. Його арешт мав закінчитись 12 січня 2021 року. Цього ж дня слідство теж попросило взяти цього чоловіка під варту в справі 2013 року. Однак суд відправив фігуранта під домашній арешт.

Трьох підозрюваних у причетності до вбивств відправили під домашній арешт ще в грудні 2019 року. З весни 2020 року їхні запобіжні заходи не продовжували.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року невідомі обстріляли автомобіль волонтера та добровольця Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва на залізничному переїзді в Київській області. Від поранень Окуєва загинула на місці, Осмаєв був поранений. Окуєва брала участь в Революції Гідності та в боях на сході України в складі батальйону імені Джохара Дудаєва.

12 січня 2018 року в прокуратурі Київської області заявили про затримання виконавців вбивства Окуєвої і замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.