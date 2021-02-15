ВАКС дозволив зняти з Гримчака електронний браслет стеження

Термін дії зобов’язань, покладених на нього Вищим антикорупційним судом, завершився 14 лютого

Термін дії зобов’язань, покладених на нього Вищим антикорупційним судом, завершився 14 лютого

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на пресслужбу ВАКС, також цю інформацію підтвердив Гримчак у Facebook, передає RegioNews.

Вчора скінчився термін дії обов’язків, які були встановлені раніше, строком на два місяці. Тобто відсьогодні він вже не повинен його носити", - йдеться у повідомленні.

В Антикорупційному суді розповіли, що прокуратура поки що не направляла нового клопотання про продовження дії процесуальних обов’язків для Гримчака, але вони ще можуть це зробити.

Сьогодні маю задоволення повідомити вас, що всі арешти, обмеження пересування, зобов’язання перед судом і електронний браслет з мене зняли. Тепер я абсолютно вільна людина", - заявив Гримчак.

Нагадаємо, Юрія Гримчака затримали 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні $1,1 мільйона хабара. Колишній заступник міністра підозрюється у зловживанні впливом.

12 травня 2020 року НАБУ закрило справу про недостовірне декларування проти Юрія Гримчака.