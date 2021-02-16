Суд пояснил основания освобождения из-под стражи подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

В суде объясняют, что превысили срок содержания под стражей

В суде объясняют, что превысили срок содержания под стражей

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Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Игорю Редькину, которого подозревают в убийстве Амины Окуевой, с содержания под стражей на домашний арест из-за превышение срока содержания под стражей для стадии досудебного расследования.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что совокупный срок содержания под стражей подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по тяжким или особо тяжким преступлениям, не должен превышать двенадцати месяцев.

Учитывая то, что подозреваемого И. Редькина задержали 11 января 2020 года, то по состоянию на день рассмотрения указанной апелляционной жалобы, последний держался под стражей свыше максимально установленного, для стадии досудебного расследования, срока, а именно 13 месяцев, что противоречит положениям уголовного процессуального законодательства и является основанием для отмены обжалуемого решения следственного судьи, - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что вместе с тем, коллегия судей суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра постановления следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева, пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении подозреваемым И. Редькиным инкриминируемых уголовных правонарушений, а также наличии рисков, предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины, а потому применила в отношении подозреваемого Редькина меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщалось 14 февраля, фигурант убийства Окуевой вышел из-под стражи по решению суда. Он будет находиться под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что суд отпустил из-под стражи фигурантов дела убийства Амины Окуевой. Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года в результате обстрела автомобиля.