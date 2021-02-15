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15 лютого 2021, 18:05 2

У Миколаєві у "смотрящого" за мікрорайоном вилучили наркотиків на мільйон і зброю

15 лютого 2021, 18:05 2
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Зловмисник уже притягувався до відповідальності раніше
Зловмисник уже притягувався до відповідальності раніше
Фото Нацполіції
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У Миколаєві у ватажка злочинного угруповання поліцейські вилучили психотропи й канабіс на мільйон гривень та арсенал озброєння.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

В автомобілі та гаражному приміщенні, що винаймав 34-річний мешканець Миколаєва, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, і позиціонує себе наближеною особою до кримінальних кіл та "смотрящим" за мікрорайоном, поліцейські вилучили амфетамін у різних ємностях вагою понад 150 грамів, зокрема розфасований. Також вилучено 17 пакетів психотропних грибів, електронні ваги, зіп-пакети, понад 4 кілограми канабісу у коробках та у подрібненому стані та інше, - йдеться в повідомленні.

Також у ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили вибухонебезпечні предмети та речовини: пластид, тротилові шашки, сім гранат Ф1, РГД-5, ВОГ 25, понад 20 метрів детонуючого, електродетонуючого кабелю та вогнетривкого шнура, підривачі, сім пістолетів та два саморобні револьвери та іншу зброю та боєприпаси

Наразі усе вилучене направлено на експертизу. Тривають подальші слідчі дії. Вирішується питання щодо надання додаткової кваліфікації події.

Як повідомлялося раніше, 10 лютого у Миколаєві затримано наркодилера із транснаціонального злочинного угруповання. Злочинці спеціалізувалися на контрабанді та збуті в Україні важких наркотиків.

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