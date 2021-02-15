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15 лютого 2021, 13:31 10

У "Слузі народу" ще не визначилися з позицією щодо легалізації зброї - Корнієнко

15 лютого 2021, 13:31 10
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Мова йде про проєкт №4335
Мова йде про проєкт №4335
Фото: з відкритих джерел
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Фракція "Слуга народу" ще не визначилася зі своєю позицією щодо підтримки законопроєкту про обіг зброї.

Як передає RegioNews, про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ході засідання Погоджувальної ради парламенту.

З приводу законопроєкту про обіг зброї немає ще такої чіткої позиції (у фракції. - Ред.). Ми ще будемо з нею визначатися", - сказав парламентарій.

Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що у випадку прийняття закону про обіг зброї українцям не дозволять носити його з собою. Проєкт закону дозволить придбати зброю у власність, але для зберігання дома в спеціально обладнаному місці.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко допускав, що дозвіл на носіння зброї треба розглянути на референдумі. Чиновник вважає це компромісним варіантом.

Олександр Корнієнко фракція законопроєкт Слуга народа зброя

 
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