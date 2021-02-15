У "Слузі народу" ще не визначилися з позицією щодо легалізації зброї - Корнієнко
Фракція "Слуга народу" ще не визначилася зі своєю позицією щодо підтримки законопроєкту про обіг зброї.
Як передає RegioNews, про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ході засідання Погоджувальної ради парламенту.
З приводу законопроєкту про обіг зброї немає ще такої чіткої позиції (у фракції. - Ред.). Ми ще будемо з нею визначатися", - сказав парламентарій.
Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що у випадку прийняття закону про обіг зброї українцям не дозволять носити його з собою. Проєкт закону дозволить придбати зброю у власність, але для зберігання дома в спеціально обладнаному місці.
Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко допускав, що дозвіл на носіння зброї треба розглянути на референдумі. Чиновник вважає це компромісним варіантом.