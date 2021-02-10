У Миколаєві затримано наркодилера із транснаціонального злочинного угруповання

Злочинці спеціалізувалися на контрабанді та збуті в Україні важких наркотиків

Злочинці спеціалізувалися на контрабанді та збуті в Україні важких наркотиків

Фото: СБУ в Миколаївській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресгрупу Управління СБ України в Миколаївській області.

За даними досудового слідства, зловмисник був одним із учасників міжнародного наркоугруповання, яке спеціалізувалося на контрабанді та збуті в Україні важких наркотиків. Діяльність групи оперативники спецслужби блокували у жовтні 2020 року.

Встановлено, що після затримання організаторів, один з активних учасників групи переховувався в тимчасово анексованому Криму. Правоохоронці затримали фігуранта провадження відразу після повернення на підконтрольну уряду територію України, - повідомляють у пресгрупі.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у його помешканні та в автомобілі. Під час обшуків вилучено наркотики, банківські картки, які він використовував у протиправній діяльності угруповання, чорнові записи про наркотрафік.

Тривають слідчі дії.

У Миколаєві СБУ затримала наркодилера – учасника транснаціонального ОЗУ У Миколаєві співробітники СБУ затримали... Posted by Прес - група Управління СБ України в Миколаївській області on Wednesday, February 10, 2021

Як повідомлялося, 3 лютого на Одещині затримали організатора наркоугруповання: займався збутом великих партій психотропів. Щомісяця зловмисники виготовляли та збували психотропи в середньому на мільйон гривень.