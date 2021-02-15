На Дніпропетровщині за хабарництво затримано слідчу поліції та адвоката

Змовникам загрожує до 10 років позбавлення волі

Змовникам загрожує до 10 років позбавлення волі

Фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області затримано старшу слідчу поліції Кам’янського, яка вимагала у жінки 5,5 тисяч доларів хабаря. За цю суму поліцейська обіцяла не притягувати її сина до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

У старшої слідчої перебували матеріали кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вона пообіцяла матері водія, який скоїв наїзд на пішохода, винести постанову про закриття провадження за чималу суму "відкупних".

Спочатку поліцейська свою "допомогу" оцінила у 3,5 тисячі доларів, згодом сума збільшилась до 5,5 тисяч. Гроші потрібно було віддати її спільнику - адвокату. Жінка про наміри слідчої повідомила оперативникам", - йдеться у повідомленні.

Наразі старшій слідчій поліції та її спільникові вже оголошено про підозру. Обох затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За корупційні дії фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, на Волині за хабар у 200 тисяч затримали радника голови облавтодору.