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15 февраля 2021, 18:05 4

В Николаеве у "смотрящего" за микрорайоном изъяли наркотиков на миллион и оружие

15 февраля 2021, 18:05 4
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Фото Нацполиции
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В Николаеве у главаря преступной группировки полицейские изъяли психотропы и каннабис на миллион гривен и арсенал вооружения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В автомобиле и гаражном помещении, которое снимал 34-летний житель Николаева, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, и позиционирует себя приближенным лицом к криминальным кругам и "смотрящим" за микрорайоном, полицейские изъяли амфетамин в различных емкостях весом более 150 граммов, в частности расфасованный. Также изъято 17 пакетов психотропных грибов, электронные весы, зип-пакеты, свыше 4 килограммов каннабиса в коробках и в измельченном состоянии и прочее, - говорится в сообщении.

Также в ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли взрывоопасные предметы и вещества: пластид, тротиловые шашки, семь гранат Ф1, РГД-5, ВОГ 25, свыше 20 метров детонирующего, электродетонирующего кабеля и огнеупорного шнура, взрывателей, семь пистолетов и два самодельные револьвера и другое оружие и боеприпасы

В настоящее время все изъятое направлено на экспертизу. Продолжаются дальнейшие следственные действия. Решается вопрос о предоставлении дополнительной квалификации события.

Как сообщалось ранее, 10 февраля в Николаеве задержали наркодилера из транснациональной преступной группировки. Преступники специализировались на контрабанде и сбыте в Украине тяжелых наркотиков.

наркотики преступление оружие полиция Николаев

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