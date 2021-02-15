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15 лютого 2021, 16:19 9

У Києві МВС проводить спецоперацію із затримання банди наркоторговців

15 лютого 2021, 16:19 9
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Правоохоронці встановлюють всіх учасників незаконних оборудок
Правоохоронці встановлюють всіх учасників незаконних оборудок
Фото: Нацполіція
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У Києві оперативники та бійці спецпідрозділів Нацполіції проводять масштабну спецоперацію по затриманню етнічного злочинного угруповання, яке причетне до збуту наркотиків на території міста.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

Зазначається, що сьогодні, 15 лютого до МВС надійшла інформація, що група осіб причетна до збуту наркотиків на території столиці.

Наразі проводиться спеціальна поліцейська операція для затримання учасників злочинного угруповання... Встановлюються всі учасники незаконних оборудок", - заявили у міністерстві.

Правоохоронці не розкривають деталей спецоперації, але пообіцяли пізніше надати більше інформації

Тривають невідкладні слідчі дії. Деталі спецоперації будуть надані згодом", - додали у МВС.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу проросійських агітаторів, які закликали до захоплення влади.

Київ наркотики МВС Нацполіція спецоперація

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