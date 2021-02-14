Коронавірус в Україні: більше 3 тисяч нових випадків, померли 45 осіб

У лідерах по захворюваності опинилася Івано-Франківська область

У лідерах по захворюваності опинилася Івано-Франківська область

Фото: flickr

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, захворіли 183 дитини та 72 медичних працівників. 45 осіб померли.

Також упродовж доби потрапили до лікарняних закладів 1 917 осіб. У суботу провели 19 211 тестувань на наявність вірусу, зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635. 2 002 особи змогли подолати хворобу.

В Україні від початку пандемії захворіли вже 1 271 143 людини, загалом 24 330 українців померли від коронавірусу.

Нагадаємо, добою раніше в Україні виявили понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу та майже 2 тисячі госпіталізованих.