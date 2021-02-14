Доба в ООС: бойовики стріляли біля Водяного та Старогнатівки
Протягом минулої доби, 13 лютого, в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів. Таку ж зброю противник використав проти наших захисників і неподалік Старогнатівки”, - йдеться в повідомленні.
Бойових втрат серед наших захисників не було. Збройні Сили вели вогонь у відповідь на обстріли зі сторони противника.
Про факти порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ.
Від початку поточної доби, 14 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, - додали в штабі ООС.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі зафіксовано сім порушень "тиші”, один військовий був поранений.