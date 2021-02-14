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14 лютого 2021, 10:07 434

Доба в ООС: бойовики стріляли біля Водяного та Старогнатівки

14 лютого 2021, 10:07 434
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Серед українських військових обійшлося без втрат
Фото: із відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 13 лютого, в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів. Таку ж зброю противник використав проти наших захисників і неподалік Старогнатівки”, - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед наших захисників не було. Збройні Сили вели вогонь у відповідь на обстріли зі сторони противника.

Про факти порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 14 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі зафіксовано сім порушень "тиші”, один військовий був поранений.

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