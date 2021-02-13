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Війна на Донбасі: бойовики двічі обстріляли сили ЗСУ
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13 лютого 2021, 18:22 2

Війна на Донбасі: бойовики двічі обстріляли сили ЗСУ

13 лютого 2021, 18:22 2
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Бойових втрат серед наших захисників немає
Бойових втрат серед наших захисників немає
Фото з відкритих джерел
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Протягом поточної доби, 13 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населених пунктів Старогнатівка та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів.

"На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - повідомили в ООС.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, February 13, 2021

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі було поранено одного нашого бійця.

ООС Україна обстріл бойовики окупанти

 
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