Війна на Донбасі: бойовики двічі обстріляли сили ЗСУ

Бойових втрат серед наших захисників немає

Бойових втрат серед наших захисників немає

Фото з відкритих джерел

Протягом поточної доби, 13 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населених пунктів Старогнатівка та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів.

"На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі було поранено одного нашого бійця.