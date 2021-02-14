Коронавирус в Украине: более 3 тысяч новых случаев, умерли 45 человек
За прошедшие сутки, 13 февраля, в Украине обнаружили 3 094 новых случаев COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях", - говорится в сообщении.
В частности, заболели 183 ребенка и 72 медицинских работников. 45 человек умерли.
Также в течение суток попали в больницы 1 917 человек. В субботу провели 19 211 тестирований на наличие вируса, в частности методом ПЦР - 15 576, методом ИФА - 3 635. 2 002 пациента смогли преодолеть болезнь.
В Украине с начала пандемии заболели уже 1 271 143 человека, всего 24 330 украинцев умерли от коронавируса.
Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса и почти 2 тысячи госпитализированных.