10:32  14 февраля
Коронавирус в Украине: более 3 тысяч новых случаев, умерли 45 человек
11:32  14 февраля
В Киеве затопило улицы из-за аварии на трубопроводе
13:22  14 февраля
На Донбассе погибли трое военных: подорвались на неизвестном устройстве
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2021, 10:32 189

Коронавирус в Украине: более 3 тысяч новых случаев, умерли 45 человек

14 февраля 2021, 10:32 189
Читайте також українською мовою
В лидерах по заболеваемости оказалась Ивано-Франковская область
В лидерах по заболеваемости оказалась Ивано-Франковская область
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 13 февраля, в Украине обнаружили 3 094 новых случаев COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях", - говорится в сообщении.

В частности, заболели 183 ребенка и 72 медицинских работников. 45 человек умерли.

Также в течение суток попали в больницы 1 917 человек. В субботу провели 19 211 тестирований на наличие вируса, в частности методом ПЦР - 15 576, методом ИФА - 3 635. 2 002 пациента смогли преодолеть болезнь.

В Украине с начала пандемии заболели уже 1 271 143 человека, всего 24 330 украинцев умерли от коронавируса.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса и почти 2 тысячи госпитализированных.

коронавирус Украина Минздрав COVID-19 сводка

Сутки в ООС: боевики стреляли возле Водяного и Старогнатовки
14 февраля 2021, 10:07
В Минздраве сказали, когда можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса
13 февраля 2021, 18:48
Война на Донбассе: боевики дважды обстреляли силы ВСУ
13 февраля 2021, 18:22
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua