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13 лютого 2021, 10:42 179

Коронавірус: в Україні понад 5 тис. нових хворих й майже 2 тис. госпіталізованих

13 лютого 2021, 10:42 179
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Також зафіксовано 111 летальних випадків
Також зафіксовано 111 летальних випадків
Фото з відкритих джерел
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Станом на ранок 13 лютого виявлено ще 5 182 випадки коронавірусу в Україні. Також майже 2 000 пацієнтів госпіталізували.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

Повідомляється, що серед хворих 330 дітей і 226 медиків. Також зафіксовано 111 летальних випадків.

За минулу добу одужали 6 144 особи, лабораторії провели 40 806 тестувань (в тому числі методом ПЛР - 25 059, методом ІФА - 15 747).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

5 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 лютого 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Friday, February 12, 2021

Нагадаємо, 11 лютого з коронавірусом госпіталізували дві тисячі осіб.

коронавірус Україна міністр МОЗ Міністерство

 
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