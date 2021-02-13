Коронавірус: в Україні понад 5 тис. нових хворих й майже 2 тис. госпіталізованих
Станом на ранок 13 лютого виявлено ще 5 182 випадки коронавірусу в Україні. Також майже 2 000 пацієнтів госпіталізували.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.
Повідомляється, що серед хворих 330 дітей і 226 медиків. Також зафіксовано 111 летальних випадків.
За минулу добу одужали 6 144 особи, лабораторії провели 40 806 тестувань (в тому числі методом ПЛР - 25 059, методом ІФА - 15 747).
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.
5 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 лютого 2021 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Friday, February 12, 2021
Нагадаємо, 11 лютого з коронавірусом госпіталізували дві тисячі осіб.