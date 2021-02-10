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10 лютого 2021, 14:29 346

Насильно утримували людей: в Одесі припинили роботу "реабілітаційного" центру

10 лютого 2021, 14:29 346
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Наразі затримано організатора "бізнесу" та одного із його спільників
Фото: Нацполіція
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В Одесі правоохоронці припинили роботу незаконного реабілітаційного центру, де начебто надавали допомогу алко- та наркозалежним людям. Правопорушники примусово доставляли "пацієнтів" до закладу, де їх насильно утримували.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Пацієнтами ставали громадяни, чиї близькі родичі, введені в оману рекламними оголошеннями правопорушників, зверталися до них по обіцяну "кваліфіковану допомогу". Вартість курсу "лікування" залежала від платоспроможності клієнтів - вона варіювалася від кількох тисяч до кількох десятків тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Отримавши шляхом обману гроші, правопорушники примусово доставляли "пацієнтів" до закладу, де насильно утримували, позбавляючи можливості вільно покинути його територію та примушуючи виконувати різноманітні "правила" та "завдання".

На момент проведення слідчих дій у центрі "на реабілітації" перебувало кілька десятків осіб, серед яких - неповнолітні. Під час спілкування з правоохоронцями вони повідомили, що їх насильно помістили у заклад і утримували там у жахливих умовах.

Правоохоронцями у процесуальному порядку затримані двоє підозрюваних, місце знаходження ще одного встановлюється. Дії правопорушників слідством кваліфіковані за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.

Нагадаємо, раніше поліція припинила діяльність наркосиндикату, що діяв на території трьох областей.

насильство Одеса наркотики поліція Кримінальна відповідальність

 
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