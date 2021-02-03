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03 лютого 2021, 15:31 37

На Одещині затримали організатора наркоугруповання: займався збутом великих партій психотропів

03 лютого 2021, 15:31 37
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Щомісяця зловмисники виготовляли та збували психотропи в середньому на мільйон гривень
Щомісяця зловмисники виготовляли та збували психотропи в середньому на мільйон гривень
Фото: СБУ
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В Одеській області правоохоронці блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті оптових партій психотропів, а також використовувало зброю для "захисту" наркобізнесу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

До складу групи входило декілька місцевих жителів. Зловмисники облаштували нарколабораторію із виготовлення амфетаміну у домоволодінні одного з фігурантів. Готовий "товар" фігуранти збували через особисті зв’язки на території регіону. Діяло угруповання понад рік", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали організатора та активного учасника наркоугруповання на збуті чергової партії амфетаміну.

Під час обшуків за місцем "виробництва" виявлено понад 2 кілограми наркоречовини. Також у помешканні одного зі зловмисників вилучено: 2 автомати Калашникова, 24 пістолети Макарова, "ТТ" і "Наган", мінометну міну, понад 1,5 тисячі набоїв різного калібру, майже 15 кілограмів пороху і комплектуючі до вогнепальної зброї. Вилучені предмети направлено на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності організованого угруповання.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли наркотиків на 8 млн грн.

наркотики Лабораторія СБУ правоохоронці Одеська область

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