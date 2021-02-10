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10 лютого 2021, 15:39 9

Ексголову правління банку підозрюють у створенні "схеми": розтратив 22 мільйони гривень

10 лютого 2021, 15:39 9
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Фігурант справи переводив гроші на рахунки пов'язаних з банком компаній
Фігурант справи переводив гроші на рахунки пов'язаних з банком компаній
Фото: СБУ
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Ексголову правління одного з комерційних банків підозрюють у створенні схеми виведення грошей з рахунків вкладників.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Згідно з даними спецслужби, топменеджер банку розробив протиправну схему виведення коштів вкладників з фондів фінансування будівництва. Зловмисник витратив гроші з резервного фонду, незаконно переводячи їх на рахунки двох пов'язаних з банком компаній.

Зараз ексголові правління повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що службовими особами банку реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фондів фінансування будівництва. За умовами акції вартість квадратного метра площі квартири становила від 169,75 до 190,55 грн, що підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями.

У зв’язку з невиконанням двома юридичними особами умов акційних програм, банк розірвав договори інвестування та безпідставно повернув їм 22,7 млн грн, що в десять разів перевищує суму інвестованих ними коштів.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила одеських чиновників на незаконних оборудках із землею.

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