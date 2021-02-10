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10 лютого 2021, 15:01 916

Посадовців Мукачівського прикордонного загону викрили на сприянні контрабандистам

10 лютого 2021, 15:01 916
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Правоохоронцями встановлюється можлива причетність інших посадових осіб
Правоохоронцями встановлюється можлива причетність інших посадових осіб
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила дві схеми контрабанди підакцизних тютюнових виробів до Європи. Вони діяли за сприяння посадовців Мукачівського прикордонного загону.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Дільничний інспектор відділу прикордонної служби "Тячів", за різні суми хабарів, "допомагав" місцевим контрабандистам у безперешкодному переміщенні цигарок до ЄС. За винагороду він заздалегідь повідомляв їм про "безпечний" час та ділянки кордону для нелегального транзиту тютюнових виробів", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби зокрема задокументували, що військовий за 900 доларів пообіцяв "не помітити" контрабанду 30 ящиків тютюнової продукції.

Аналогічну контрабандну схему прикривав старший зміни прикордонних нарядів відділу прикордонної служби "Дякове". За його "розцінками" вартість нелегального переправлення 20 ящиків тютюнових виробів становила 800 доларів.

Обох зловмисників правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час зустрічей із "клієнтами".

Нагадаємо, київські митники знайшли в міжнародній бандеролі деталі до винищувача "МіГ-29”. Відправник задекларував "запчастини".

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