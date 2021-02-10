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10 февраля 2021, 19:09 2

В Николаеве задержали наркодилера из транснациональной преступной группировки

10 февраля 2021, 19:09 2
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Преступники специализировались на контрабанде и сбыте в Украине тяжелых наркотиков
Преступники специализировались на контрабанде и сбыте в Украине тяжелых наркотиков
Фото: СБУ в Николаевской области
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В Николаеве сотрудники СБУ задержали наркодилера, причастного к функционированию мощной транснациональной преступной группировки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-группу Управления СБ Украины в Николаевской области.

По данным досудебного следствия, злоумышленник был одним из участников международной наркогруппировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте в Украине тяжелых наркотиков. Деятельность группы оперативники спецслужбы блокировали в октябре 2020 года.

Установлено, что после задержания организаторов, один из активных участников группы временно скрывался в анексированном Крыму. Правоохранители задержали фигуранта производства сразу после возвращения на подконтрольную правительству территорию Украины, - сообщают в пресс-группе.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыски в его доме и в автомобиле. Во время обысков изъяты наркотики, банковские карты, которые он использовал в противоправной деятельности группировки, черновые записи о наркотрафике.

Продолжаются следственные действия.

У Миколаєві СБУ затримала наркодилера – учасника транснаціонального ОЗУ У Миколаєві співробітники СБУ затримали...

Posted by Прес - група Управління СБ України в Миколаївській області on Wednesday, February 10, 2021

Как сообщалось, 3 февраля на Одесчине задержали организатора наркогруппировки: занимался сбытом крупных партий психотропов. Ежемесячно злоумышленники изготавливали и сбывали психотропы в среднем на миллион гривен.

наркотики ОПГ преступление СБУ обыск Николаев

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