В Николаеве задержали наркодилера из транснациональной преступной группировки
В Николаеве сотрудники СБУ задержали наркодилера, причастного к функционированию мощной транснациональной преступной группировки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-группу Управления СБ Украины в Николаевской области.
По данным досудебного следствия, злоумышленник был одним из участников международной наркогруппировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте в Украине тяжелых наркотиков. Деятельность группы оперативники спецслужбы блокировали в октябре 2020 года.
Установлено, что после задержания организаторов, один из активных участников группы временно скрывался в анексированном Крыму. Правоохранители задержали фигуранта производства сразу после возвращения на подконтрольную правительству территорию Украины, - сообщают в пресс-группе.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыски в его доме и в автомобиле. Во время обысков изъяты наркотики, банковские карты, которые он использовал в противоправной деятельности группировки, черновые записи о наркотрафике.
Продолжаются следственные действия.
У Миколаєві СБУ затримала наркодилера – учасника транснаціонального ОЗУ У Миколаєві співробітники СБУ затримали...Posted by Прес - група Управління СБ України в Миколаївській області on Wednesday, February 10, 2021
Как сообщалось, 3 февраля на Одесчине задержали организатора наркогруппировки: занимался сбытом крупных партий психотропов. Ежемесячно злоумышленники изготавливали и сбывали психотропы в среднем на миллион гривен.