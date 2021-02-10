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10 лютого 2021, 17:47 3

У Львові просять бізнес перевести працівників на дистанційну роботу через негоду

10 лютого 2021, 17:47 3
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Підприємців просять залишити працівників вдома на декілька днів
Підприємців просять залишити працівників вдома на декілька днів
Фото: із відкритих джерел
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Львівська міська рада звернулася до установ та організацій міста із проханням організувати роботу працівників дистанційно на декілька днів, поки тривають сильні снігопади.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає RegioNews.

Таке рішення було ухвалене під час засідання міського штабу із боротьби з наслідками негоди.

Якщо ваші працівники можуть ці два дні попрацювати вдома, дистанційно, будь ласка, зробіть це”, — заявив мер міста Андрій Садовий.

Це не стосується служб чи компаній, які займаються сервісом. Також відомо, що питання роботи шкіл ще вирішується, а дитячі садки будуть працюватимуть у звичному режимі.

В Україні 11-12 лютого у більшості областей прогнозуються складні погодні умови: значний сніг, хуртовини та ожеледь.

Нагадаємо, в Україні знеструмлені 62 населених пункти у п'яти областях. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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