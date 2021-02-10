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10 лютого 2021, 15:04 169

Центр Львова залишився без водопостачання через аварію на трубопроводі

10 лютого 2021, 15:04 169
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У центральній частині міста обмежили рух транспорту
У центральній частині міста обмежили рух транспорту
Фото: city-adm.lviv.ua
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Сьогодні, 10 лютого, центр Львова залишився без водопостачання після аварії на трубопроводі, яка сталася на вулиці Івана Франка, 21.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає RegioNews.

Є витік на трубопроводі діаметром 600 мм... Ремонтні бригади підприємства "Львівводоканал" вже виїхали на місце. Відповідно на час ремонтних робіт цю ділянку вулиці буде перекрито для руху транспорту. Також буде призупинено водопостачання у всій центральній частині міста", - розповіли в міській раді.

На час ремонтних робіт будуть скорочені трамвайні маршрути міста. Відомо, що роботи по ліквідації прориву трубопроводу орієнтовно будуть тривати до 20:00.

Лише коли розкопаємо місце витоку, можна буде чіткіше сказати про терміни робіт. Сподіваємося, що все вдасться завершити швидше", - розповіли у "Львівводоканалі".

Нагадаємо, у центрі Києва майже 90 будинків залишились без тепла і води через прорив мережі.

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