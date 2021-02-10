09:01  10 лютого
COVID-19 в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло
09:44  10 лютого
Під будинком міністра юстиції Малюськи невідомі запалили фаєри
08:11  10 лютого
На Донбасі три порушення за добу: гатили з гранатометів та стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2021, 11:16 254

У Дніпрі скоротили 655 чиновників міськради і затвердили заступників мера

10 лютого 2021, 11:16 254
Читайте также на русском языке
Найбільше чиновників звільнять із районних адміністрацій міста
Найбільше чиновників звільнять із районних адміністрацій міста
Фото: dniprorada.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 10 лютого, на позачерговій сесії міської ради Дніпра VIII скликання депутати підтримали рішення про скорочення чисельності працівників мерії і затвердили нових заступників міського голови Бориса Філатова.

Про це повідомляє видання Днепр.info, пресслужба міської ради Дніпра, передає RegioNews.

Так, рішення про скорочення працівників підтримали 50 депутатів, проти проголосував 1, утрималися 8.

Всього звільнять 655 чиновників, найбільше — у районних адміністраціях. Зокрема, 36 осіб скоротять у Новокодацькому районі, 35 - в Соборному, 33 - у Шевченківському, ще 31 - у АНД районах.

Із інспекції з питань праці та зайнятості населення звільнять 30 чиновників, у департаменті економіки, фінансів і міського бюджету - 29. Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради скоротять на 9 осіб, а департамент забезпечення діяльності міської ради - на 4 людини.

Також депутати затвердили нових заступників міського голови, всього їх у Бориса Філатова буде вісім. Заступником мера із питань діяльності виконавчих органів щодо правоохоронної діяльності став Денис Колесников.

Заступницею Фылатова з питань діяльності виконавчих органів стала директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко.

Костянтин Цепенніков призначений заступником мера з питань діяльності виконавчих органів щодо цифрової трансформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Дніпрі планують звільнити понад 600 чиновників. Під скорочення потраплять працівники райадміністрацій та комунальних підприємств.

Дніпро горсовет чиновники звільнення сесія Борис Філатов заступник

Депутати Кам’янець-Подільської міськради з третьої спроби обрали секретаря
09 лютого 2021, 21:38
Кам’янець-Подільська міськрада на тлі протестів вдруге не змогла обрати секретаря
09 лютого 2021, 19:05
Пожежі на Луганщині: трьох чиновників ДСНС підозрюють у фальсифікації звітності
09 лютого 2021, 17:32
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Почали з "одобрямсу": як мери промислових центрів Дніпропетровщини отримали зручні міськради
Щедрий Марцінків: чому "Свобода", вигравши вибори в Івано-Франківську, роздає по шматочкам владу усім бажаючим
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram