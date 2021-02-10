У Дніпрі скоротили 655 чиновників міськради і затвердили заступників мера

Найбільше чиновників звільнять із районних адміністрацій міста

Найбільше чиновників звільнять із районних адміністрацій міста

Фото: dniprorada.gov.ua

Сьогодні, 10 лютого, на позачерговій сесії міської ради Дніпра VIII скликання депутати підтримали рішення про скорочення чисельності працівників мерії і затвердили нових заступників міського голови Бориса Філатова.

Про це повідомляє видання Днепр.info, пресслужба міської ради Дніпра, передає RegioNews.

Так, рішення про скорочення працівників підтримали 50 депутатів, проти проголосував 1, утрималися 8.

Всього звільнять 655 чиновників, найбільше — у районних адміністраціях. Зокрема, 36 осіб скоротять у Новокодацькому районі, 35 - в Соборному, 33 - у Шевченківському, ще 31 - у АНД районах.

Із інспекції з питань праці та зайнятості населення звільнять 30 чиновників, у департаменті економіки, фінансів і міського бюджету - 29. Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради скоротять на 9 осіб, а департамент забезпечення діяльності міської ради - на 4 людини.

Також депутати затвердили нових заступників міського голови, всього їх у Бориса Філатова буде вісім. Заступником мера із питань діяльності виконавчих органів щодо правоохоронної діяльності став Денис Колесников.

Заступницею Фылатова з питань діяльності виконавчих органів стала директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко.

Костянтин Цепенніков призначений заступником мера з питань діяльності виконавчих органів щодо цифрової трансформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Дніпрі планують звільнити понад 600 чиновників. Під скорочення потраплять працівники райадміністрацій та комунальних підприємств.