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10 лютого 2021, 10:31 4

В Україні знеструмлені 62 населених пункти у п'яти областях

10 лютого 2021, 10:31 4
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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Фото: з відкритих джерел
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В Україні через складні погодні умови (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) знеструмленими залишаються 62 населених пункти у п'яти областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Станом на 7:00 10 лютого внаслідок складних погодних умов (у ніч проти 9 лютого пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 62 населених пункти у 5 областях, а саме: Херсонська - 21, Чернівецька - 20, Закарпатська - 9, Київська - 6 та Одеська - 6", - йдеться у повідомленні.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також рятувальники закликали власників автомобілів утриматися від подорожей в період негоди та не залишайте транспортні засоби уздовж доріг.

Раніше повідомлялося, які регіони засипатиме снігом найближчими днями.

негода Україна область ДСНС рятувальники

 
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