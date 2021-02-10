В Україні знеструмлені 62 населених пункти у п'яти областях
В Україні через складні погодні умови (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) знеструмленими залишаються 62 населених пункти у п'яти областях.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
Станом на 7:00 10 лютого внаслідок складних погодних умов (у ніч проти 9 лютого пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 62 населених пункти у 5 областях, а саме: Херсонська - 21, Чернівецька - 20, Закарпатська - 9, Київська - 6 та Одеська - 6", - йдеться у повідомленні.
Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Також рятувальники закликали власників автомобілів утриматися від подорожей в період негоди та не залишайте транспортні засоби уздовж доріг.
Раніше повідомлялося, які регіони засипатиме снігом найближчими днями.