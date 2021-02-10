Мер Миколаєва хоче позбавляти слова депутатів за недотримання мовного закону

У Миколаєві придумали, як карати депутатів за відмову виступати українською

У Миколаєві придумали, як карати депутатів за відмову виступати українською

Фото: із відкритих джерел

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич вважає, що депутатам, які під час виступів у міській раді та на засіданнях постійних комісій не бажають виступати державною мовою, потрібно вимикати мікрофон.

Як повідомляє видання "Новости-N", про це він заявив під час спілкування із журналістами після засідання виконкому міськради, передає RegioNews.

Я говорив уже неодноразово про те, що якщо людина, живучи 31 або 30 років в незалежній державі, не здатна вивчити рідну мову, або державну мову, ця людина або невіглас, або не хоче робити цього принципово”, - сказав Сенкевич.

Мер додав, що згідно із чинним законодавством, він як головуючий на сесіях, має право відключати мікрофон депутатам, які відмовляються виступати державною мовою і не користуються послугами перекладача.

За словами Сенкевича, депутати, які не володіють українською, можуть приводити із собою перекладача, оскільки у структурі міської ради вони не передбачені.

Нагадаємо, 2 лютого мер Миколаєва Сєнкевич перекладав російськомовні виступи депутатів на сесії міськради. Глава міста нагадав депутатам про те, що вони повинні виступати українською мовою.