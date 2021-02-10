Во Львове просят бизнес перевести работников на дистанционную работу из-за непогоды

Предпринимателей просят оставить работников дома на несколько дней

Предпринимателей просят оставить работников дома на несколько дней

Фото: из открытых источников

Львовский городской совет обратился к учреждениям и организациям города с просьбой организовать работу сотрудников дистанционно на несколько дней, пока продолжаются сильные снегопады.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает RegioNews.

Такое решение было принято на заседании городского штаба по борьбе с последствиями непогоды.

Если ваши работники могут эти два дня поработать дома, дистанционно, пожалуйста, сделайте это", - заявил мэр города Андрей Садовый.

Это не касается служб или компаний, которые занимаются сервисом. Также известно, что вопрос работы школ еще решается, а детские сады будут работать в обычном режиме.

В Украине 11-12 февраля в большинстве областей прогнозируются сложные погодные условия: значительный снег, метель и гололед.

Напомним, в Украине обесточены 62 населенных пункта в пяти областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.