Во Львове просят бизнес перевести работников на дистанционную работу из-за непогоды
Львовский городской совет обратился к учреждениям и организациям города с просьбой организовать работу сотрудников дистанционно на несколько дней, пока продолжаются сильные снегопады.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает RegioNews.
Такое решение было принято на заседании городского штаба по борьбе с последствиями непогоды.
Если ваши работники могут эти два дня поработать дома, дистанционно, пожалуйста, сделайте это", - заявил мэр города Андрей Садовый.
Это не касается служб или компаний, которые занимаются сервисом. Также известно, что вопрос работы школ еще решается, а детские сады будут работать в обычном режиме.
В Украине 11-12 февраля в большинстве областей прогнозируются сложные погодные условия: значительный снег, метель и гололед.
Напомним, в Украине обесточены 62 населенных пункта в пяти областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.