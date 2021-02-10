СМИ узнали, как у Медведчука хотят заменить запрещенные каналы

Планируется создание нового канала

Планируется создание нового канала

Фото из открытых источников

Руководство медиахолдинга "Новости", который связывают с пророссийским нардепом Виктором Медведчуком, якобы планирует создать новый телеканал вместо запрещенных ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Об этом говорится во "внутреннем документе", который попал в распоряжение издания Vesti.ua, передает RegioNews.

Учредителями нового телеканала должен стать "максимально широкий круг журналистов" закрытых ZIK, NewsOne и 112. Это, считают в СМИ, защитит новый телеканал от возможного блокирования.

Отмечается также, что этот документ якобы распространяют среди сотрудников медиа, заблокированных СНБО и указом президента Владимира Зеленского.

В опубликованном журналистами письме (см. ниже) от президента медиахолдинга "Новости" Егора Бенкендорфа к сотрудникам закрытых каналов указывается, что новая компания будет создана уже на следующей неделе (с 15 февраля). Журналистов, которые хотят стать соучредителями, просят до 10 февраля предоставить документы и персональные данные.

Издание добавляет, что намерения о создании нового канала свидетельствуют о том, что "руководство медиахолдинга, похоже, смирилось с тем, что отменить санкции не получится".

Следует отметить, что достоверность этого письма пока не подтверждена.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.