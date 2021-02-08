15:57  08 февраля
Украинцы стали меньше доверять официальной статистике по COVID-19
18:26  08 февраля
Против экс-главы Днепропетровского облсовета открыли дело за незаконное обогащение
17:59  08 февраля
Война на Донбассе: боевики сегодня дважды сорвали "тишину"
UA | RU
UA | RU
08 февраля 2021, 18:04 7

Садовый призвал всех на уборку снега и показал пример

08 февраля 2021, 18:04 7
Читайте також українською мовою
Мэр Львова объявил общегородскую уборку улиц от снега
Мэр Львова объявил общегородскую уборку улиц от снега
Фото: скриншот видео обращения Садового
Читайте також
українською мовою

Львовский городской голова Андрей Садовый расчистил территорию возле своего дома от снега и призвал горожан и чиновников помочь коммунальникам.

Обращение к горожанам Садовый обнародовал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Мэр Андрей Садовый обратился к владельцам бизнеса, других организаций выйти на улицы и убрать снег у своих офисов, магазинов и кафе, а владельцев автомобилей – не парковаться на проезжей и пешеходной зонах, чтобы не усложнять уборку. Он рассказал, что вчера и сегодня вместе с семьёй расчистил территорию возле своего дома и добавил, что "в такой ситуации это нормально и так может сделать каждый".

Призываем всех неравнодушных львовян сегодня присоединиться к общегородской уборке улиц от снега. Прогноз погоды на эту неделю неутешителен. Похоже, что снегопад не утихнет. Наши коммунальные службы делают все, что в их силах. Но нужна помощь. Сегодня в 15:00 все работники городского совета выйдут на уборку, — написал он.

Позже в сети обнародовали видео, как сотрудники Львовского горсовета во главе с Садовым лопатами расчищают снег.

По информации Садового, за сутки во Львове выпало более 30 см снега.

Как сообщалось сегодня о непогоде в Украине, главные дороги убирают 1530 единиц техники. В регионах продолжается борьба с последствиями ухудшения погодных условий.

непогода Львов мэр Стихия Андрей Садовый

В Укрзализныце обещают не отменять ни одного рейса из-за непогоды
08 февраля 2021, 16:12
Снегопады в Украине: в Киеве и пяти областях ограничат движение на дорогах
08 февраля 2021, 13:45
Во Львове полиция открыла дело по факту обливания краской памятника Бандере
05 февраля 2021, 10:29
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Много шума от ОПЗЖ и необычная коалиция Бойченко: как прошел первый раунд схватки за власть в Мариуполе
Булава от Вилкула: экс-"регионалы" в Кривом Роге перевесили "слуг народа"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Сергей Лямец
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram