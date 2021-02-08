Садовый призвал всех на уборку снега и показал пример

Мэр Львова объявил общегородскую уборку улиц от снега

Мэр Львова объявил общегородскую уборку улиц от снега

Фото: скриншот видео обращения Садового

Львовский городской голова Андрей Садовый расчистил территорию возле своего дома от снега и призвал горожан и чиновников помочь коммунальникам.

Обращение к горожанам Садовый обнародовал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Мэр Андрей Садовый обратился к владельцам бизнеса, других организаций выйти на улицы и убрать снег у своих офисов, магазинов и кафе, а владельцев автомобилей – не парковаться на проезжей и пешеходной зонах, чтобы не усложнять уборку. Он рассказал, что вчера и сегодня вместе с семьёй расчистил территорию возле своего дома и добавил, что "в такой ситуации это нормально и так может сделать каждый".

Призываем всех неравнодушных львовян сегодня присоединиться к общегородской уборке улиц от снега. Прогноз погоды на эту неделю неутешителен. Похоже, что снегопад не утихнет. Наши коммунальные службы делают все, что в их силах. Но нужна помощь. Сегодня в 15:00 все работники городского совета выйдут на уборку, — написал он.

Позже в сети обнародовали видео, как сотрудники Львовского горсовета во главе с Садовым лопатами расчищают снег.

По информации Садового, за сутки во Львове выпало более 30 см снега.

Как сообщалось сегодня о непогоде в Украине, главные дороги убирают 1530 единиц техники. В регионах продолжается борьба с последствиями ухудшения погодных условий.