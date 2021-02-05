Пожежа у лікарні Запоріжжя: одному з працівників оголосили про підозру

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу

Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці оголосили про підозру одному з працівників інфекційної лікарні в Запоріжжі, в якій 3 лютого сталася пожежа. Він підозрюється в порушенні правил безпеки, що спричинило загибель людей.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу лікарні, 1956 року народження", - кажуть правоохоронці.

За даними слідства, працівник у порушення вимог ст. 15 закону "Про охорону праці" та посадової інструкції не зупинив роботу обладнання з виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створило загрозу життю та здоровʼю людей. Внаслідок цього 3 лютого під час проведення кисневої терапії виникла пожежа, яка призвела до загибелі трьох пацієнтів та лікаря.

Таким чином, співробітнику лікарні оголосили підозру за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей) та ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людей).

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Вранці Венедіктова розповіла про попередню причину загибелі людей в лікарні Запоріжжя. Запорізькою обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.

Пізніше Зеленський відреагував на трагічну пожежу у інфекційній лікарні Запоріжжя. Держава буде виправляти цю ситуацію, запевнив президент.

Також на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні. У зв'язку з цим завтра на території області будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади.

В Запоріжжі затримали відповідального за пожежну безпеку лікарні, де стався вибух.