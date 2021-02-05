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05 февраля 2021, 13:22 191

Минздрав даст поручение проверить системы поступления кислорода в медучреждениях

05 февраля 2021, 13:22 191
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Ранее такое поручение было дано в сентябре 2020-го
Ранее такое поручение было дано в сентябре 2020-го
Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения даст поручение о дополнительной проверке систем поступления кислорода в медучреждениях в связи с пожаром в Запорожской инфекционной больнице.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает RegioNews.

Министр Степанов сказал, что после выяснения причин трагедии в Запорожье можно будет делать выводы относительно всей страны.

Решение правительства о проверке всех систем централизованного поступления кислорода в медучреждениях было еще в сентябре 2020 года. Относительно трагедии в Запорожье, достаточно быстро проведут все экспертизы, чтобы выяснить, что именно стало причиной. Чтобы после этого можно было сделать выводы по территории всей страны. Я уверен, что будет поручение о дополнительной проверке систем поступление кислорода, - сказал он.

Как сообщалось, сегодня в деле пожара в больнице Запорожья одному из работников объявили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Полиция рассматривает несколько версий трагедии. Назначены экспертизы, по результатам которых полиция и ГСЧС установят причины трагедии.

Предварительная причина пожара в COVID-отделении больницы в Запорожье - утечка кислорода. Это версия заместителя председателя Запорожского облсовета Куценко.

пожар проверки Минздрав больницы Запорожье Максим Степанов

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