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02 лютого 2021, 18:42 102

Пожежа на Миколаївщині: з'явилося відео зсередини "Епіцентру"

02 лютого 2021, 18:42 102
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На відео видно палія, а також зафіксовано як працівники закладу намагаються загасити вогонь
На відео видно палія, а також зафіксовано як працівники закладу намагаються загасити вогонь
Фото: ДСНС
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Коли в будівельному супермаркеті "Епіцентр" в Первомайську сталося займання, то спрацювала пожежна сигналізація. У мережі вже оприлюднили відео зсередини закладу у перші хвилини пожежі.

Як пише RegioNews, про це "РБК-Україна" розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

"Сигналізація спрацювала. Було оповіщення. Є відео, на якому чутно як лунає сигналізація та видно нападника, як він бігає з сокирою", - сказали в пресслужбі рятувальників.

Видання знайшло це відео. На ньому дійсно видно палія, а також зафіксовано як працівники закладу намагаються загасити вогонь.

Крім того, у місті зараз спостерігаються проблеми з електропостачанням, однак в ДСНС не знають, чи пов'язано це з сьогоднішньою пожежею.

Нагадаємо, сьогодні у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".

Згодом у Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр", друга людина втекла.

Близько 15:00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в "Епіцентрі".

Також відомо, що чоловіку, який підпалив будівельний супермаркет "Епіцентр" у Первомайську, загрожує довічне позбавлення волі.

Україна пожежа рятувальники ДСНС Епіцентр

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