Пожежа на Миколаївщині: з'явилося відео зсередини "Епіцентру"
Коли в будівельному супермаркеті "Епіцентр" в Первомайську сталося займання, то спрацювала пожежна сигналізація. У мережі вже оприлюднили відео зсередини закладу у перші хвилини пожежі.
Як пише RegioNews, про це "РБК-Україна" розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
"Сигналізація спрацювала. Було оповіщення. Є відео, на якому чутно як лунає сигналізація та видно нападника, як він бігає з сокирою", - сказали в пресслужбі рятувальників.
Видання знайшло це відео. На ньому дійсно видно палія, а також зафіксовано як працівники закладу намагаються загасити вогонь.
Posted by Светлана Данилюк on Tuesday, February 2, 2021
Крім того, у місті зараз спостерігаються проблеми з електропостачанням, однак в ДСНС не знають, чи пов'язано це з сьогоднішньою пожежею.
Нагадаємо, сьогодні у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".
Згодом у Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр", друга людина втекла.
Близько 15:00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в "Епіцентрі".
Також відомо, що чоловіку, який підпалив будівельний супермаркет "Епіцентр" у Первомайську, загрожує довічне позбавлення волі.