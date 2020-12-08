В Україні ЗНО може стати платним: що нового "придумало" Міносвіти

Наразі документ винесений на громадське обговорення

Наразі документ винесений на громадське обговорення

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Міністерство освіти і науки України пропонує ввести платне зовнішнє незалежне оцінювання з додаткових предметів.

Такі нововведення були внесені у проєкт змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання, пише RegioNews.

Зокрема, планується, що учасники тестування, які хочуть здати більше тестових предметів, ніж встановлено МОН, будуть робити це за власний кошт.

Однак наразі документ винесений на громадське обговорення.

У проєкті зазначається, що учасник ЗНО має право на проходження тестувань з установленої кількості навчальних предметів коштом державного бюджету. Або понад встановлену Міносвіти кількість навчальних предметів коштом фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому міністерством.

Як пише Освіта.ua, після схвалення проєкту змін Міністерство спільно з Українським центром оцінювання якості освіти розробити відповідний порядок здійснення оплати за складання додаткових тестів.

Однак з огляду на комплексність питання про надання платних послуг бюджетними установами брати участь у платному ЗНО учасники зможуть не раніше 2022 року.

Громадське обговорення запропонованих змін триватиме до 21 грудня.

Нагадаємо, раніше у Міносвіти назвали дату пробного ЗНО-2021.