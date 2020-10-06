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06 жовтня 2020, 18:09 4

Міносвіти повернуло 70% коштів, які абітурієнти заплатили за пробне ЗНО

06 жовтня 2020, 18:09 4
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Кошти будуть повертати до 1 грудня через відділення ПриватБанку
Кошти будуть повертати до 1 грудня через відділення ПриватБанку
Фото: flickr
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Міністерство освіти через ПриватБанк повернуло майже 70% коштів, сплачених за проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає RegioNews.

Так, за станом на 1 жовтня 2020 року Міністерство освіти і науки спільно з ПриватБанком повернули кошти за пробне ЗНО 149 тисяч 611 учасникам.

Сума повернутих коштів — 36 млн 688 тис. грн, що становить 69,9% від загальної суми (52 млн 450 тис. грн).

Кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з коронавірусом, які були спрямовані в ПриватБанк для їх повернення 218 тис. 663 учасникам”, - йдеться в повідомленні.

Проведення виплат відбувається в період з 1 липня по 1 грудня 2020 через відділення ПриватБанку.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО в стандартному форматі, яке планувалося на 15 і 17 червня.

гроші Приватбанк Міносвіти ЗНО абітурієнт
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