Міносвіти повернуло 70% коштів, які абітурієнти заплатили за пробне ЗНО

Кошти будуть повертати до 1 грудня через відділення ПриватБанку

Кошти будуть повертати до 1 грудня через відділення ПриватБанку

Фото: flickr

Міністерство освіти через ПриватБанк повернуло майже 70% коштів, сплачених за проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає RegioNews.

Так, за станом на 1 жовтня 2020 року Міністерство освіти і науки спільно з ПриватБанком повернули кошти за пробне ЗНО 149 тисяч 611 учасникам.

Сума повернутих коштів — 36 млн 688 тис. грн, що становить 69,9% від загальної суми (52 млн 450 тис. грн).

Кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з коронавірусом, які були спрямовані в ПриватБанк для їх повернення 218 тис. 663 учасникам”, - йдеться в повідомленні.

Проведення виплат відбувається в період з 1 липня по 1 грудня 2020 через відділення ПриватБанку.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО в стандартному форматі, яке планувалося на 15 і 17 червня.