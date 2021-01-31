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31 января 2021, 17:36 115

1 февраля стартует регистрация на ВНО по новым правилам: что следует знать

31 января 2021, 17:36 115
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Участие в основной сессии ВНО является бесплатным
Участие в основной сессии ВНО является бесплатным
Фото: flickr
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1 февраля в Украине начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО), которая продлится до 5 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, передает RegioNews.

В МОН рассказали, что до 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику: 21 мая - химия, 24 мая - испанский, немецкий, французский языки, 25 мая - английский язык, 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература, 4 июня - история Украины, 7 июня - физика, 10 июня - биология, 15 июня - география", - говорится в сообщении.

Дополнительный период регистрации на ВНО будет длиться с 6 по 18 мая. Для отдельных категорий дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 16 июля.

Согласно приказу Министерства образования, в этом году каждый участник имеет право сдать тесты не более чем из 5 учебных предметов (ранее было не более четырех).

При этом будет отдельное тестирование по украинскому языку и по украинскому языку и литературе. Также будет два уровня тестирования по математике.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ВНО может стать платным.

Минобразования вернуло 70% средств, которые абитуриенты заплатили за пробное ВНО-2020.

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