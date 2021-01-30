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30 січня 2021, 16:16 72

В Україні побудують нові дороги: Криклій розповів подробиці

30 січня 2021, 16:16 72
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Планується побудувати 1400 км доріг
Планується побудувати 1400 км доріг
Фото: Мінінфраструктури
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У 2021 році в Україні планують оголосити конкурси по перших проєктах на залучення приватних інвесторів у дорожній сектор. Планується побудувати 1400 км доріг.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

На першому етапі програми будуть відремонтовані такі ділянки:

  • Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18).
  • Бориспіль-Полтава (М-03).
  • Херсон-Миколаїв (М-14).
  • Київ-Житомир-Рівне (М-06).
  • Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19).
  • Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11)

За словами міністра, очікуваний обсяг початкових інвестицій за кожним з проектів складає 200-350 млн доларів. Вони також передбачають подальше утримання дороги інвестором протягом наступних 20 і більше років.

"Ці дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але в розстрочку протягом 20-30 років. Якщо дорога не утримуватиметься відповідно до встановлених стандартів, платіж інвестору з боку держави зменшується на відповідний розмір штрафів, що визначається договором", — додав Криклій.

Щоб цього року оголосити конкурси по першим проєктам на залучення приватних інвесторів у дорожній сектор, треба пройти...

Posted by Vladyslav Kryklii on Friday, January 29, 2021

Нагадаємо, в Україні шість вокзалів передадуть у концесію.

Україна дороги Харьків Мінінфраструктури Міністерство

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