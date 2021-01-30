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Коронавірус: в Україні знову майже 5 тисяч нових хворих
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30 січня 2021, 10:41 7

Коронавірус: в Україні знову майже 5 тисяч нових хворих

30 січня 2021, 10:41 7
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Також за 29 січня 149 осіб померли, 11 317 - одужали
Також за 29 січня 149 осіб померли, 11 317 - одужали
Рixabay
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В Україні за минулу добу підтвердили 4 685 нових випадків зараження коронавірусом. Були госпіталізовані 1 906 осіб.

Як пише RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, найбільше заражень в Івано-Франківській (412), Львівській (353), р. Києві (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

Також за 29 січня 149 осіб померли, 11 317 - одужали.

Всього за добу було проведено 41 781 тестування на COVID-19. З них методом ПЛР - 23 871, методом ІФА - 17 910.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 мільйон 216 тисяч 278 осіб, одужали - 1 млн 14 тисяч 658, померло - 22 тисячі 628, проведено 6 мільйонів 232 тисячі 960 тестувань.

4 685 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 січня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Friday, January 29, 2021

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, коли може початися вакцинація в Україні.

коронавірус Україна міністр МОЗ Міністерство

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