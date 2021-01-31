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31 січня 2021, 11:33 292

У Харкові п'яний водій намагався втекти від поліції і насмерть збив пішохода

31 січня 2021, 11:33 292
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Автомобіль зупинила поліція, після чого почалася погоня
Автомобіль зупинила поліція, після чого почалася погоня
Фото: ТипичнОЕ ХТЗ
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У Харкові вранці 31 січня на проспекті Петра Григоренка сталося ДТП, в результаті якої загинув пішохід.

Про це повідомляє Telegram-канал Харьков LIVE, видання "Вечірній Харків”, передає RegioNews.

За інформацією місцевих ЗМІ, автомобіль зупинила поліція, після чого почалася погоня, внаслідок якої було насмерть збито пішохода.

Попередньо відомо, що чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці.

За інформацією Telegram-каналу Харьков LIVE, за кермом автомобіля була дівчина, яка на авто намагалася втекти від правоохоронців.

Після наїзду на пішохода вона покинула автомобіль в одному з найближчих дворів і намагалася втекти, однак була затримана.

В даний момент на місці ДТП працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, на Чернігівщині водій на смерть збив вагітну жінку і втік. Під колеса авто потрапили дві жінки, 32-річна вагітна жінка загинула на місці події.

ДТП смерть поліція Харьків аварія

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