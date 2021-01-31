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31 января 2021, 11:33 146

В Харькове пьяный водитель пытался скрыться от полиции и насмерть сбил пешехода

31 января 2021, 11:33 146
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Автомобиль остановила полиция, после чего началась погоня
Автомобиль остановила полиция, после чего началась погоня
Фото: ТипичнОЕ ХТЗ
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В Харькове утром 31 января на проспекте Петра Григоренко произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Об этом сообщает Telegram-канал Харьков LIVE, издание "Вечерний Харьков", передает RegioNews.

По информации местных СМИ, автомобиль остановила полиция, после чего началась погоня, в результате которой был насмерть сбит пешеход.

Предварительно известно, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

По информации Telegram-канала Харьков LIVE, за рулем автомобиля была девушка, которая на авто пыталась скрыться от правоохранителей.

После наезда на пешехода она покинула автомобиль в одном из ближайших дворов и пыталась убежать, однако была задержана.

В данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Напомним, на Черниговщине водитель насмерть сбил беременную женщину и сбежал. Под колеса автомобиля попали две женщины, 32-летняя беременная женщина погибла на месте происшествия.

ДТП смерть полиция Харьков авария

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