13:46  29 січня
Верховна Рада схвалила запуск екстреної COVID-вакцинації
20:02  29 січня
Президент дав завдання уряду модернізувати електромережі в Україні
18:28  29 січня
Війна на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ й поранили двох захисників України
UA | RU
UA | RU
29 січня 2021, 21:23 198

На Рівненщині судитимуть священника та поліцейського, які "продавали" керівну посаду в поліції

29 січня 2021, 21:23 198
Читайте также на русском языке
Шахраї оцінили посаду в 100 тис. доларів
Шахраї оцінили посаду в 100 тис. доларів
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти стосовно священника та інспектора поліції, які продавали за 100 тисяч доларів посаду в поліції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

У жовтні 2020 року священник разом із старшим інспектором одного з відділів поліції запропонували патрульному поліцейському посаду начальника відділу поліції ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Вони пообіцяли "вирішити питання" з посадою за 100 тис. доларів.

Під час одержання першої частини коштів у сумі 21400 доларів США їх затримали.

Санкція статті 190 ("Шахрайство") передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, - повідомляють у відомстві.

Нагадаємо, 10 листопада у Рівному затримали священника, який продавав посади у Нацполіції. Затримання відбулося під час отримання авансу.

суд Офіс генпрокурора прокуратура поліція шахраї Рівне Священник

Суд відпустив Стерненка на поруки
29 січня 2021, 17:59
Суд відкрив справу через припинення фінансування партії "Голос"
29 січня 2021, 17:57
Суд відмовився пом'якшувати запобіжний захід ексголові Кіровоградської ОДА Балоню
29 січня 2021, 17:15
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram